Ingebrigtsen årets mannlige friidrettsutøver i Europa – takket kona og løpebrødrene

NTB

Jakob Ingebrigtsen stakk av gårde med prisen som årets mannlige utøver under det europeiske friidrettsforbundets prisutdelingsseremoni i Vilnius, Litauen.

Ingebrigtsen var nominert sammen med den svenske stavhopperen Armand «Mondo» Duplantis og den greske lengdehopperen Miltiadis Tentoglou.

President Dobromir Karamarinov i Det europeiske friidrettsforbundet (EA) delte ut prisen.

– Jeg må takke fansen, EA og dem som ga meg denne prisen, sa Ingebrigtsen.

– En spesiell takk til min vakre kone og mine to eldre brødre, Henrik og Filip og resten av teamet som hjelper meg å prestere bra på banen og på trening. Det er veldig gøy, sa Ingebrigtsen.

Nordmannen har hatt eventyrlig sesong med VM-gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter. Han ble også europeisk innendørsmester på 1500 og 3000 meter, i tillegg til at han vant den engelske milen og 3000-meteren under Diamond League-finalen.

Ingebrigtsen har også satt verdensrekord på 2000 meter (4.43.13) og to engelske mil (7.54.10).

Ingebrigtsen gikk til topps i kåringen i fjor da han delte prisen med Duplantis.

Løperen Håvard Bentdal Ingvaldsen var nominert til prisen for årets stjerneskudd, men den italienske høydehopperen Mattia Furlani stakk av med prisen.

Den siste tiden har fokuset rundt Jakob Ingebrigtsen vært rettet mot familiekonflikten, hvor brødrene Jakob, Filip og Henrik er mot sin far Gjert.

Torsdag gikk brødrene ut i VG, hvor de fortalte om en far som hadde brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse og skrev at de fortsatt kjenner på ubehag og frykt. På den andre siden nekter Gjert for å noen gang ha brukt vold mot sine sønner.

Fredag gikk broren Martin Ingebrigtsen ut med sin historie, hvor han fortalte at han ikke kjente seg igjen i brødrenes historie.