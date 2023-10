Manchester United-legenden Bobby Charlton er død

NTB

Tidligere fotballspiller og Manchester United-legende Bobby Charlton er død, 86 år gammel.

Sir Bobby Charlton vil for alltid regnes som en av Englands beste fotballspillere. Hans fysikk og store overblikk var hans varemerke ved siden av sveisen.

Manchester United og Englands fotballegende Sir Bobby Charlton er død, 86 år gammel. Han ble født i 11. oktober 1937 i Ashington i England.

Sammen med Duncan Edwards herjet Bobby Charlton allerede på slutten av 1950-tallet for United under Sir Matt Busbys ledelse.

Sterkt delaktig i Englands VM-gull på hjemmebane i 1966

Han startet sin United-karriere i 1956 og ga seg som spiller i klubben i 1973. Han siste kamp i United-drakten var mot Chelsea 28. april i 1973. Han var en av de overlevende etter den fatale flyulykken i München i 1958 da laget var på vei tilbake fra europacup i Jugoslavia. Åtte av lagets spillere omkom, inkludert stortalentet Edwards. Charlton overlevde og pådro seg mindre skader etter å ha blitt hjulpet ut av flyvraket av Uniteds målvakt Harry Gregg.

Fakta om Sir Bobby Charlton Dette var fotballspilleren Sir Bobby Charlton: * Fult navn: Sir Robert Charlton * Født: 11. oktober 1937 i Ashington, England. * Klubber som spiller: Manchester United, Preston North End, Waterford, Newcastle, Perth Azzurri, Blacktown City. * Klubber som trener: Preston North End, Wigan. * Landskamper/mål: 106/49 * Utvalgte meritter: Fotball-VM (1966), Engelsk toppserie (1957, 1965 og 1967), Champions League (1967/68), Ballon d'Or (1966). * Aktuell: Døde lørdag 86 år gammel.

Charlton gjorde comeback igjen i FA-cupen i mars samme år.

Det var Charlton som skulle være en viktig brikke med å føre United til topps igjen i løpet av 1960-tallet. Han var også sterkt delaktig i Englands VM-gull på hjemmebane i 1966. Selv om Geoff Hurst stjal overskriftene med sitt hattrick i finalen, var det Charltons sugende løp og kraftfulle skudd og ikke minst hentesveis som ble lagt merke til. Håret hang som en flure bak ham når han satte fart fra sin offensive midtbanerolle.

Selv ble jeg i en alder av sju år United-fan etter at laget slo Benfica i serievinnercupen på Wembley. Den gang ble det TV-titting bak gardinene i stua. Jeg husker selvsagt at George Best var god og scoret mål, men det var likevel synet av Charltons sveis som skulle feste seg. Han scoret to av målene i 4-1-seieren etter ekstraomganger.

Charlton var blant de heroiske engelske spillere som ble vist for norske fotballinteresserte. Da tippekampen startet i november 1969, var han mot slutten av karrieren, og den gang ble heller ikke særlige mange av Manchester Uniteds kamper vist på norske skjermer – fem kamper på tre og en halv sesong.

Adlet

Manchesters United`s Bobby Charlton i aktion mot Chelsea på Stamford Bridge under sin siste ligakamp. Les mer Lukk

I 1994 ble Charlton adlet. Han hadde også en eldre bror, Jack, som hadde sin klubbsuksess som spiller for Leeds og senere irsk landslagstrener. De to var lenge ikke på talefot etter en familiekrangel. Bobby Charlton fikk derfor et lite «sjokk» da broren Jack presenterte ham og delte ut en BBC-pris i 2008.

Charlton forsøkte seg som manager etter at han la fotballskoene på hylla for godt i 1980, men uten særlig hell. Han startet også opp flere fotballskoler i blant annet i Storbritannia, USA, Canada, Australia og Kina på 1980- og 1990-tallet. I 1984 ble han medlem av Uniteds klubbstyre for gi klubben tilbake noe av sin gamle identitet. Det var en jobb han tok seriøst og som han hadde til slutten av 2010-tallet. Han var for mange fans Uniteds ansikt i kampen mot lagets nye eier Malcolm Glazer.

Rekorder

Bobby Charlton var en hardhaus og var sjelden skadd. Han var også veldig fair på banen og pådro seg kun to gule kort i løpet av karrieren. Han hadde dessuten både klubbrekorden i antall klubbkamper (758) og scoringsrekord (249) for Manchester United. De ble slettet av Ryan Giggs og Wayne Rooney.

Landslagseventyret stoppet med VM i Mexico i 1970 hvor det ble exit mot Vest-Tyskland i kvartfinalen. Charlton ga beskjed om at det var slutt på flyet hjem til Sir Alf Ramsey. Charlton fikk med seg 106 landskamper og scoret 49 mål. Det var rekord fram til Rooney slettet den i 2015.

Han er naturligvis æresmedlem av United og blir ofte sett på Old Trafford, tross sin høye alder.

Charlton har som mange av de sine tidligere kollegaer på fotballbanen slitt med demens på sine eldre dager og fikk diagnosen i 2020.

Han ble årets spiller og vinner av Ballon d'Or i 1966. Han var med å vinne tre serietitler med United, mens han vant FA-cupen én gang.