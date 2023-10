Salah-dobbel sikret Liverpool derbyseier – Everton med ti mann i over en omgang

NTB

Rødt kort, straffescoring og en tvilsom dommeravgjørelse var ingredienser på vei mot Liverpools 2-0-triumf over byrival Everton. Mohamed Salah ble matchvinner.

Spillere, ledere og dommere hadde på sørgebind for å markere støtte til ofre og etterlatte i krigen mellom Israel og Hamas.

Oppgjøret mellom Liverpool og Everton er det med flest røde kort i PL-historien. Ashley Young fylte på den statistikken da han ble utvist (to gule kort) etter snaut 40 minutter.

Han måtte i garderoben etter å ha felt Liverpools Luis Diaz bakfra.

Salah fikset 1-0 på straffespark etter en soleklar hands som førte til VAR-sjekk. Egypteren banket ballen i nettet med venstrefoten foran The Kop på Anfield-stadion.

Kort før scoringen mente mange at Ibrahima Konaté skulle fått rødt kort for to gule kort etter en takling, men dommeren lot situasjonen gå ustraffet.

– Jeg mener Konaté skulle vært vist ut, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Liverpool presset Everton bakover på banen både før og etter utvisningen. Vertene vant avslutningsstatistikken meget klart.

På overtid scoret Salah sitt andre for dagen.

Liverpool er oppe i 20 poeng etter ni kamper. Everton står med sju poeng.

Liverpool har ny hjemmekamp neste uke. Da kommer Nottingham Forest til Anfield.

Everton skal igjen spille borte og møter West Ham.