Carlsen avsluttet med remis i Doha

NTB

Magnus Carlsen var presset i Qatar Masters i langsjakk, men reddet inn remis mot Abhimanyu Puranik på siste spilledag.

Nordmannen forsvant ut av seierskampen onsdag. Fredag rundet han av turneringen med svarte brikker mot en ung inder.

Puranik skaffet seg et meget klart overtak vel midtveis i partiet. Carlsen forvarte seg godt og dro så nytte av et svakt 47. trekk fra Puranik. Feilen bidro til at Carlsen unngikk et tredje tap i turneringen.

– Jeg synes Magnus har sett ganske sliten ut i hele turneringen, men jeg mener han likevel er den beste spilleren i verden, sa den amerikanske storspilleren Hikaru Nakamura da han av chess.com ble bedt om å vurdere nordmannens innsats.

Carlsen endte på seks poeng av ni mulige i Qatar Masters. Seier gir ett poeng og remis et halvt.