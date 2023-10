Pep Guardiola om Gullballen-utdelingen: – Erling bør vinne

NTB

Pep Guardiola sier Erling Braut Haaland bør bli tildelt den prestisjetunge Gullballen, men innrømmer at Lionel Messi er en skummel utfordrer.

Manchester City-manageren uttalte seg om den nær forestående utdelingen på en pressekonferanse fredag.

Der ble han utfordret på hvem som bør få en av internasjonal fotballs tyngste hedersbevisninger.

– Erling burde vinne, ja. Vi vant tre trofeer, og han scoret 50 mål, men selvfølgelig har du Messi. Den verste sesongen til Messi er den beste for de andre. De fortjener den begge to, svarte spanjolen.

– Jeg vil si at jeg ønsker Erling som vinner fordi han hjalp oss med å oppnå det vi gjorde. Jeg ville elsket det om han vant, men Argentina vant samtidig VM, fortsatte City-sjefen.

Han legger samtidig ikke skjul på sin store forkjærlighet for Messi.

– Jeg har alltid sagt at Gullballen burde deles i to deler, én for Messi og én for resten, sa Guardiola.

Utdelingen av Gullballen finner sted 30. oktober. De fleste eksperter tror Messi vil få den.

Argentineren har fått den høythengende prisen sju ganger tidligere.

Manchester City fortsetter Premier League-sesongen mot Brighton lørdag.