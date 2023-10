NRK beklager etter uttalelse om konflikten i Ingebrigtsen-familien

Den svært turbulente og sensitive konflikten mellom Ingebrigtsen-brødrene og deres egen far var topp-oppslag i alle norske medier torsdag kveld. Nå beklager NRK.

«I forbindelse med innslaget om konflikten mellom brødrene Ingebrigtsen og far Gjert Ingebrigtsen i Dagsrevyen klokken. 19 ønsker NRK å presisere følgende:

Det er ikke kjent for oss om påtalemyndigheten vurderer Ingebrigtsen-saken. Påtalemyndigheten har ikke uttalt noe i denne saken.»

Det skriver NRK på sine egne nettsider sent torsdag kveld.

– Uttalelsene de kommer med er grunnløse

Team Ingebrigtsen med brødrene Henrik, Filip og Jakob bak med pappa Gjert i forgrunnen i St. Moritz under et tidligere treningsopphold.

Noen timer tidligere sto de tre brødrene fram i VG med sin svært dramatiske historie om egen oppvekst, om samarbeidet med faren, og relasjonen de har til ham i dag.

– Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse. Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt, som sitter i oss fra barndommen, skriver brødrene i en kronikk.

Deres egen far, Gjert Ingebrigtsen, avviser kritikken på det sterkeste.

– Uttalelsene de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sier Gjert Ingebrigtsen til NTB og VG gjennom advokat John Christian Elden.

«Kommentaren fremstår noe unyansert»

I Dagsrevyen-innslaget kom ikke faren til orde for å imøtegå den knallharde kritikken og karakteristikken fra sine egne barn. Dette beklager NRK.

«Vi ser også at kommentaren fremstår noe unyansert ettersom Gjert Ingebrigtsens uttalelser om at sønnenes påstander er grunnløse, ikke ble gjengitt. Det gjelder særlig uttalelsen om at Gjert Ingebrigtsen, selv om han ikke er dømt for noe, kommer til å bli sett på som en voldsmann», skriver NRK.

– Det gjør vondt, på mange måter

De tre brødrene, som alle er blant verdens beste friidrettsløpere, forklarer hvorfor de går ut med dette nå.

– Å skrive det vi skal skrive nå, gjør vondt, på mange måter. Det er vondt fordi det rammer en person som har betydd mye for oss og vår karriere. Det rammer personer vi står nær. Og det rammer personer som aldri har bedt om å bli trukket inn i en offentlig konflikt, oppsummerer skriver brødrene Jakob , Henrik og Filip Ingebrigtsen.