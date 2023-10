Friidrettsforbundet: Ingebrigtsen-brødrene delte hendelser knyttet til faren

NTB

Friidrettsforbundet hadde fått informasjon fra Ingebrigtsen-brødrene før Gjert Ingebrigtsen ble nektet trenerakkreditering til internasjonale mesterskap.

Det opplyses en kommentar til brødrenes uttalelse til VG om bakgrunnen for bruddet med faren. Kommentaren er publisert på Norges Friidrettsforbunds nettsted.

– Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen har i mange år representert Norge som utøvere på elitelagene til NFIF. Foran sesongen 2024 er Jakob tatt ut til forbundets OL-lag, mens Filip og Henrik er tatt ut til EM-laget, står det.

– De har i tiden før NFIFs beslutninger om ikke å tildele Gjert Ingebrigtsen akkreditering som trener til internasjonale mesterskap delt hendelser knyttet til ham som bakgrunn for bruddet.

Forbundet legger til at brødrenes uttalelse får ytterligere konsekvenser.

– Norges Friidrettsforbund har som intensjon å sørge for trygge omgivelser og et sunt prestasjonsmiljø for våre utøvere, trenere, ledere og personer i støttepapparat. På bakgrunn av Jakob, Filip og Henriks uttalelser i dag vil vi ta ansvar for å skjerpe dette arbeidet, står det.

NFIF vil inntil videre ikke gi ytterligere kommentarer til saken.