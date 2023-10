Barcelona-presidenten siktet i saken om bestikkelser av dommertopp

NTB

En spansk domstol har innlemmet Barcelonas sittende president Joan Laporta i etterforskningen som omhandler bestikkelser av en tidligere dommertopp.

En rekke spanske medier og nyhetsbyrået AFP omtaler den siste og oppsiktsvekkende utviklingen i den mye omtalte i «Caso Negreira»-saken.

Barcelona er anklaget for å ha betalt den tidligere dommertoppen Jose Maria Enriquez Negreira over 80 millioner kroner i perioden 2001 til 2018. Klubben har begrunnet transaksjonene med at Negreira leverte tekniske rapporter som konsulent. I tillegg skal han ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania, ifølge klubben.

Fra før er storklubbens tidligere presidenter Josep Maria Bartomeu og Sandro Rosell siktet i saken. Nå er også sittende president Laporta innlemmet i etterforskningen.

Laporta var også Barcelona-sjef i perioden 2003 til 2010. Utbetalingene som ble gjort til Negreira i den perioden, har tidligere vært ansett som foreldet, men nå har dommeren som har ansvar for etterforskningen i saken, kommet til en annen konklusjon.

Dermed kan det også formelt rettes anklager om bestikkelser mot Laporta.

Bestikkelser

Den spanske påtalemyndigheten siktet tidligere i år Barcelona for korrupsjon som følge av Negreira-saken. Rettsdokumenter som ble kjent i september, viste så at det var gjort endringer i siktelsen.

Tidigere hadde siktelsen handlet om idrettskorrupsjon, hvilket er en forbrytelse som involverer enkeltpersoner. Dommeren mener imidlertid nå å ha bevis for at Negreira-saken handler om den juridiske termen bestikkelser, all den tid den dreier seg om at en enkeltperson har betalt en offentlig eller statlig myndighet for å få fordeler i retur.

Negreira, som var nestleder i dommerkomiteen i Spanias fotballforbund, skal i realiteten og juridisk være å anse som en offentlig tjenestemann, ifølge rettsdokumentene.

Videre skrev dommeren, ifølge Cadena Ser, at Barcelona således kan dømmes uten at det nødvendigvis er bevist at klubben skaffet seg sportslige fordeler av å betale Negreira. Forbrytelsen bestikkelse begås når noen betales for å skaffe andre en fordel, uavhengig av hva som rent faktisk blir utfallet.

Risikerer fengselsstraff

Strafferammen er fengsel på mellom to og fire år. Siktelsen for bestikkelser innebærer også at rettssaken blir gjennomført ved at en jury bestående av ni privatpersoner tar stilling til om fotballklubben skal dømmes eller ikke.

Den tidligere dommersjefen mottok de aktuelle pengene fra Barcelona gjennom sitt eget firma.

President Laporta har tidligere avvist påstandene om korrupsjon.

– FCB har aldri utført noen handling som hadde som formål eller intensjon å få en sportslig fordel i dens favør, sa han til Marca i april i år.

I mars kunngjorde Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at de hadde satt i gang en etterforskning av saken.