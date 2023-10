Idrettsforbundet trenger tid til å gi skiforbundet svar i stjernekonflikten

NTB

Norges idrettsforbund skal se nærmere på Norges Skiforbunds ønske om bistand rundt den betente konflikten knyttet til flere skistjerners markedsrettigheter.

Konflikten med Johannes Høsflot Klæbo, Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde har pågått i lang tid. Foreløpig er ingen løsning på plass.

Mandag kveld ba Norges Skiforbund om bistand fra ledelsen i norsk idrett for å komme nærmere en løsning. I en uttalelse het det at man ønsker hjelp til å vurdere «nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i idrettsforbundets lovverk.

NTB har rettet en henvendelse til idrettsforbundet med spørsmål om å få en kommentar til anmodningen fra skiforbundet, samt hvor lang tid NIF trenger til å gjøre en vurdering av disse spørsmålene.

«Først må NIF få anledning til å vurdere henvendelsen og de eventuelle spørsmål som NSF har stilt til NIF i denne sammenheng», svarer forbundet.

Vil gå opp lovverket

Striden som impliserer Klæbo, Braathen og Kilde handler om eierskapet til utøvernes markedsrettigheter. Nå vil altså skiforbundet gå opp idrettsforbundets lovverk rundt disse temaene.

«Skistyret opplever at det er ulike juridiske tolkninger knyttet til disse spørsmålene», skrev forbundet på egne nettsider mandag.

«Den sportslige virksomheten kan bli påvirket både i topp og bredde, og det dreier seg blant annet om på hvilken måte det kommersielle arbeidet organiseres og finansieres», het det videre i uttalelsen.

Det ble også pekt på at spørsmålene det strides om vil kunne ha konsekvenser for andre deler av norsk idrett.

«Skistyret mener derfor at spørsmål av så viktig karakter knyttet til forståelsen av NIFs lov ikke bør vurderes av et enkelt særforbund alene, og ønsker at NIF gjør en vurdering», skrev forbundet.

Klæbo anser seg ferdig

Sist fredag sa Johannes Høsflot Klæbo fra seg retten til å benytte seg av et sponsormerke fra sin private sponsor på landslagsdrakten. I etterkant framsto det som om det var brikken som gjorde at den mye omtalte representasjonsavtalen kunne komme på plass.

Søndag ble det imidlertid kjent via NRK at skiforbundet likevel vil ha nye samtaler om avtalen.

Klæbo-leiren mener på sin side at saken er oppe og avgjort.

– Vi har ikke noe nytt å si. Johannes har fått ja til å gå verdenscup, og vi anser oss som ferdig med saken, sa Lasse Gimnes til NTB mandag.

Han styrer mye av kommunikasjonen for Team Klæbo.