Henrik Ingebrigtsen ferdig i koordinatorrolle: – De skal være utøvere

NTB

Friidrettsveteranen Henrik Ingebrigtsen fortsetter ikke som koordinator for løperbrødrene Filip og Jakob. Neste sesong har 32-åringen fullt fokus på seg selv.

Det sa friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik da landslaget for 2024-sesongen ble presentert tirsdag.

– Vi kommer ikke kommer til å inngå avtale med noen av dem om at de skal være koordinator. De skal være utøvere. Vi skal bidra med ressurser rundt fra forbundet, sa Slokvik.

Toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom ble spurt om hvilke behov Ingebrigtsen-brødrene har signalisert til forbundet.

– Det har vært et år fra forbundets side hvor vi har vært tettere på dem. Det blir en forlengelse av det, og nå har vi litt erfaring med å være tettere på dem. Det er ikke noe spesifikt, sa Håvard Tjørhom til NTB.

I uttaket er blant andre kometen Håvard Bentdal Ingvaldsen som ventet inne.

– Det er allerede ti utøvere som har tatt OL-kravene, sa Slokvik under presentasjonen.

Nytt av året er at landslaget splittes i to, i et OL- og et EM-lag. Henrik og Filip Ingebrigtsen blir en del av EM-gruppen. Sistnevnte har slitt stort sportslig den siste tiden, men Slokvik tror 30-åringen kan kjempe seg tilbake til sitt vante nivå.

– Vi har fortsatt troen på Filip som utøver, sa sportssjefen.

OL-gruppen får litt ekstra støtte sammenlignet med EM-gruppen. Totalt 22 utøvere, blant dem fem parautøvere, blir en del av den fremste OL-satsingen.