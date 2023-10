Friidrettsforbundet taus om Gjert-saken – møte med Elden ikke avklart

Sportssjef Erlend Slokvik under presentasjonen av seniorlandslaget for 2023.Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Sportssjef Erlend Slokvik opplyser at det ennå ikke er satt et tidspunkt for møtet mellom advokat Jon Christian Elden og Friidrettsforbundet.