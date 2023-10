Det svenske landslaget har forlatt Belgia: – Samarbeidet har fungert bra i en presset situasjon

NTB

Sveriges fotballandslag er tirsdag morgen tilbake på svensk jord etter at EM-kvalifiseringskampen mot Belgia ble stanset som følge av skyteepisoden i Brussel.

I en oppdatering skriver fotballforbundet at om lag 400 svensker har fått hjelp i løpet av natten.

– Samarbeidet mellom supporterne, forbundet og myndighetene har fungert bra i en ekstremt presset situasjon, sier sikkerhetssjef Martin Fredman i en uttalelse fra Det svenske fotballforbundet.

Spillerne returnerer nå til sine respektive klubber, heter det videre.

EM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Sverige ble mandag kveld stanset ved pause etter en skyteepisode rundt fem kilometer fra kamparenaen halvannen time før avspark.

To svenske fotballsupportere ble drept og en tredje er skadd, opplyser belgiske sikkerhetsmyndigheter. Minst en av de drepte skal ha hatt på seg en svensk landslagsdrakt, og myndighetene mener at svensker var målet for angrepet.

Ikke før klokken passerte 3 hadde de svenske supporterne fått politieskorte ut fra arenaen. En time tidligere hadde de siste belgiske supporterne fått forlate Kong Baudouin stadion i Brussel, melder SVT.

Ifølge svenske Expressen kan Sverige tvinges til å fullføre oppgjøret mot deres vilje. Regelverket til Det europeiske fotballforbundet sier at avbrutte kamper skal gjenopptas dagen etter. Hvis ikke må det settes en ny dato for å spille ferdig kampen.

– Belgia er allerede klare for EM, og vi kan ikke ta oss dit. Jeg ser ingen mening med å spille ferdig kampen, sa Victor Lindelöf på en pressekonferanse mandag.