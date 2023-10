Åpenhjertig Gjert Ingebrigtsen: – Først og fremst vil jeg si unnskyld til kona mi

NTB

I podkasten til Abid Raja snakker friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen åpent om situasjonen som har oppstått i familien. 57-åringen sier unnskyld til kona Tone.

Ingebrigtsen hadde i mange år stor suksess som trener for sønnene Henrik, Filip og Jakob. I 2022 endte samarbeidet, og siden har blant andre eldstebror Henrik forklart at konflikten er vanskelig å håndtere for alle involverte.

I podkasten «Skyld og Skam» åpner Gjert opp.

– Først og fremst vil jeg si unnskyld til kona mi, fordi hun har blitt et uskyldig offer i denne jakten på mål. Hun bærer på en måte sår på vegne av alle. Hun bærer mine, og hun bærer barna sine, sier Ingebrigtsen.

Han forteller videre at forholdet mellom ham og sønnene etter hvert ble så profesjonelt at det til slutt endte med at de «sluttet å være far og sønn».

– På et tidspunkt sa guttene at nå må vi stoppe fordi det går utover alt som finnes av fremtidige relasjoner. Nå må vi stoppe det toget før det raser i fjellveggen, sier 57-åringen.

– Det er en kjempefarlig kombinasjon når foreldre går inn og blir premissgiver på den økonomiske siden, fortsetter Ingebrigtsen.

Videre i podkasten er Gjert tydelig på at han gjerne skulle gjort ting annerledes.

– Hvis jeg hadde visst det jeg vet i dag, og kunne skrudd tiden tilbake igjen, så hadde jeg nok aldri rukket opp hånden og sagt ja til å være trener. Det er ikke verdt å ofre familierelasjoner for idretten. Det er ingenting som er verdt det, understreker han.