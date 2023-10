Sveriges fotballpresident: – Fotballen vi elsker har blitt rammet av et stort angrep

Svenske supportere på kong Baudouin stadion i Brussel etter at kampen mellom Belgia og Sverige var blitt stoppet som følge av drapene på to svenske tilhengere før kampen. Foto: AP / Geert Vanden Wijngaert / NTB.

NTB

Sveriges fotballpresident Fredrik Reinfeldt kaller dødsskytingen i Brussel et angrep på fotballen. Landslagssjef Janne Andersson og spillerne er rystet.

Reinfeldt og landslagssjef Janne Andersson møtte svensk presse kort tid etter at EM-kvalifiseringskampen mot Belgia var stanset som følge av dødsskytingen i den belgiske hovedstaden.

To svenske fotballsupportere ble drept og en tredje er skadd, opplyser belgiske sikkerhetsmyndigheter. Minst en av de drepte skal ha hatt på seg en svensk landslagsdrakt, og myndighetene mener at svensker var målet for angrepet.

Skytingen skjedde fem kilometer fra kong Baudouin stadion rundt halvannen time før avspark. Den antatte gjerningspersonen er ikke pågrepet, og situasjonen i den belgiske hovedstaden ble ved midnatt regnet som uavklart. Ry

Spillerne ble informert om det som hadde skjedd i pausen, og det ble bestemt at kampen ikke skulle spilles ferdig.

Ble værende

Tilskuerne ble av sikkerhetshensyn bedt om å holde seg i ro etter at kampen var blitt stoppet. Heller ikke de svenske spillerne hadde like før midnatt forlatt kong Baudouin stadion.

– Det er med tungt hjerte vi konstaterer at fotballen vi elsker har blitt rammet av et stort angrep i Brussel. Svenske supportere er som vi vet rammet, sa fotballpresident Reinfeldt til svenske journalister på stadion..

Han er Sveriges tidligere statsminister.

– Vi har lenge tatt det for gitt at man som svensk kan reise til forskjellige steder i verden. Vi vil ikke assosiere fotballen med dette, men deaftonbladet.se

t som har skjedd er alvorlig, sier Reinfeldt.

Rystet

Han hadde selv samtaler med landslagsspillerne før beslutningen ble tatt om ikke å spille annen omgang.

– Fotball er viktig til et visst punkt, sier Reinfeldt.

Landslagssjef Andersson er rystet.

– Jeg fikk høre om angrepet i pausen på vei ned, og avgjørelsen fra alle spillerne og lederne både her og i Belgia var åpenbar, at vi ikke kunne spille kampen ferdig. Det er helt grusomt, sier han til TV 4.

– Jeg blir så trist. Det er ekstremt tragisk, og jeg tenker på de berørte og deres pårørende. Hva slags verden lever vi i? Hva faen slags verden lever vi i?

Lagkaptein Victor Lindelöf sa at han hadde snakket både med egne spillere og de belgiske, og alle var enige om at kampen måtte avbrytes.