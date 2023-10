Utenlandske medier etter tapet: – Norsk fiasko

Erling Braut Haaland måtte innse at Spania ble for sterke på Ullevaal og drømmen om EM-sluttspill i Tyskland henger i en syltynn tråd.

Det legges godt merke til i utlandet at det norske landslaget, tross en av verdens beste spisser i Erling Braut Haaland og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard på laget, ikke klarer å direktekvalifisere seg til neste års EM i Tyskland.

«Norskt fiasko – EM-drømmen i kras», skriver svenske Aftonbladet, som påpeker at Erling Braut Haaland måtte gå målløs av banen hjemme på Ullevål søndag etter 0-1 mot Spania.

«Norge måtte vinne for å fortsatt ha en teoretisk sjanse til å fortsatt nå EM-sluttspillet i Tyskland neste sommer. Men hjemmelaget var aldri i nærheten», skriver de videre dagen derpå.

«Spania slukket Norges EM-håp i VAR-drama», skriver danske Ekstra Bladet.

«Spania frøs Haalands gjeng for å nå EM i Tyskland», skriver Spanias største avis, Marca. De ga flere av de norske spillerne børsslakt etter kampen.

– Må være frustrerende for Haaland å være norsk

«Vi kommer», skriver skotske STV, siden den spanske seieren på Ullevaal gjorde at både Spania og Skottland er klare for mesterskapet til neste år.

«The Tartan Army kan nå booke sine flyturer og hotell i Tyskland neste sommer, etter et mål av Gavi endte de norske håpene», skriver STV videre.

– Det må være frustrerende for Erling Haaland å være norsk, flirte skotske Craig Burley under ESPNs TV-sending søndag. Han brukte mye tid på å skjelle ut skotsk presse for å ha lagt for mye energi i målet Skottland fikk annullert mot nettopp Spania på bortebane da lagene møttes tidligere samme uke.

– «Det kommer til å koste oss en plass i mesterskapet». Nei! Vet du hvorfor? For Norge er ikke spesielt gode, sa han videre.

Humor på sosiale medier

ESPN påpeker selv på X at Haaland og Ødegaard fortsatt har til gode å spille i en internasjonal storturnering. Norge har ikke deltatt i EM siden 2000.

På sosiale medier har det dukket opp flere humoristiske innlegg om nettopp dette: