OL-øvelser flyttes ut av Italia i 2026 – Norge et alternativ

Det blir ikke bygget et nytt anlegg for aking. bob og skeleton til OL i 2026.Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Italias regjering har besluttet at det ikke er aktuelt å bygge et nytt anlegg for aking, bob og skeleton. OL-øvelsene kan bli avholdt i Norge i 2026.

Den italienske OL-toppen Giovanni Malagò informerte Den internasjonale olympiske komité (IOC) under et møte mandag, skriver Reuters.

Administrerende direktør for lekene i Italia, Andre Varnier, sier til NRK at de ser på løsninger. Anlegget på Lillehammer, som ble bygget til OL i 1994, er et av seks alternativer i Europa, ifølge statskanalen.

– Vi evaluerer alle muligheter akkurat nå, for å være ærlig. Vi har noen anlegg som er veldig nærme Italia, mens andre er langt unna. Det handler ikke bare om å leie et senter å dra dit, det handler også om sikkerhet, teknologi og andre ting, sier Varnier til NRK.

I fjor uttalte den italienske viseministeren for infrastruktur, Alessandro Morelli, at et nytt anlegg for øvelsene var høyt på prioriteringslisten foran lekene i 2026. Nå er det besluttet at det ikke er aktuelt.

Mye av grunnen til det er at det har vært vanskelig å finne noen som ville bygge det, sier Malago.

Italia må nå lete etter et godkjent anlegg utenfor landegrensene. Ifølge NRK er Norge, Latvia, Frankrike, Sveits, Tyskland og Østerrike alternativer til å arrangere øvelsene. Flere av disse landene er langt nærmere Italia enn Norge.

OL skal gjennomføres i Milano og Cortina.