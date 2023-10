Her er Norges halmstrå – så mye skal til for å få omspill

Håpet om å fikse EM-billett i høst er ute for Ståle Solbakken og hans landslag, men det er fortsatt mulig å håpe på hjelp som gjør at det blir nasjonsligaomspill om EM-plass i mars. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Norges 0-1-tap for Spania gjør at siste håp om å knipe EM-billett på ordinært vis er ute. Nå er nasjonsligaomspillet siste halmstrå.

Det er langt fra sikkert at Norge kommer med der, men det kan skje. I så fall blir det semifinale og eventuelt finale om en EM-billett i mars, mindre enn tre måneder før sluttspillet i Tyskland sparkes i gang.

Det skal spilles om tre EM-billetter for lag som ikke ender blant de to beste i sine grupper i EM-kvalifiseringen. Hvem som får være med bestemmes av rekkefølgen i fjorårets nasjonsliga, der Norge ble nummer to i sin gruppe og rangert som nummer åtte i B-divisjonen.

Norge kan ikke komme med i omspillet for C-divisjonen, men har en svært liten sjanse til å komme med i B-divisjonens omspill og en større sjanse til å få være med i A-divisjonens omspill. Det siste fordi det ved ledige plasser fylles på med nasjoner fra lavere divisjoner.

For at Norge skal komme med i B-divisjonens omspill må minst fire av de sju landene som er rangert foran Norge kvalifisere seg på ordinært vis. I øyeblikket ligger det an til at bare to av dem klarer det: Skottland (allerede klar) og Serbia. I så fall vil Israel, Bosnia, Finland og Ukraina få plass i omspillet, mens Island og Norge havner på venteliste.

Akkurat nå er tre av nasjonene i A-divisjonen utenfor sluttspillplass i sine grupper. Nederland har en god sjanse til å ta seg inn igjen, særlig om laget får et godt resultat borte mot Hellas mandag. Derimot ble det søndag klart at et lag fra A-divisjonen havner utenfor i gruppe D,, da Tyrkia løste EM-billett. Det betyr at Kroatia eller Wales havner i omspill.

Det samme ligger an til å skje i gruppe E, der Albania er på EM-kurs. Der får Polen eller Tsjekkia behov for omspillsplass.,

Mye må klaffe

Ved ledige plasser i A-divisjonens omspill går den første til D-divisjonens vinner Estland. Deretter går man videre til ventelista i B-divisjonen. Slik situasjonen er i øyeblikket, er Island først på den ventelista og Norge nummer to.

For at Norge skal komme til nasjonsligaomspill, må da Nederland passere Hellas og sikre EM-billett, og de andre A-nasjonene som i dag er inne på kvalifiseringsplass holde seg der. I tillegg må Serbia forsvare sin topp-to-plassering i kvalifiseringen, og minst ett av lagene Israel, Bosnia, Finland og Island greie å løse EM-billett uten omspill.

Det vil ikke hjelpe om Ukraina tar seg inn på kvalifiseringsplass, for i så fall skyver laget ut en av A-nasjonene England eller Italia.

For at Norge skal profittere, må Israel ta sluttspillplass på bekostning av Romania, ikke Sveits, Finland på bekostning av Slovenia, ikke Danmark. Bosnia og Island er i samme gruppe, men i øyeblikket bak både 2.-plasserte Slovakia og 3.-plasserte Luxembourg. Det virker klart mest nærliggende at det er Israel som kan gi Norge en håndsrekning i nasjonsligakampen, men det kompliseres av at krigshandlingene i Midtøsten har ført til at begge Israels kamper denne måneden er utsatt.

Ulykksalig

Akkurat som de ulykksalige sluttminuttene mot Skottland i juni er årsak til at Norge allerede er ute av dansen i EM-kvalifiseringen, ville Norge ligget mye bedre til om det ikke var for den skuffende nasjonsligaavslutningen i september i fjor. Norge ville blitt gruppevinner og ha rykket opp med uavgjort i siste kamp mot Serbia, men tapte i stedet 0-2. Som gruppevinner ville Norge vært garantert en plass i nasjonsligaomspillet om EM-plasser.

Da Norge i nest siste nasjonsligakamp mistet 1-0-ledelse og tapte 1-2 i Slovenia, endret ikke det betingelsene for «finalen» mot Serbia, men om Norge hadde holdt på ledelsen og vunnet kampen i Ljubljana, ville laget ha rykket opp to plasser på nasjonsligarankingen og i dag ligget an til omspillsplass.

Det rammet også Norge at Sverige i sin siste kamp greide bare 1-1 hjemme mot Slovenia og rykket ned. Med svensk seier i den kampen for 13 måneder siden ville Norge vært beste toer i stedet for dårligste, og allerede nå vært sikker på omspillsplass (ettersom Skottland er EM-klar). Grunnen til det er at resultater mot laget som ender sist i hver gruppe strykes på toertabellen. For Norge ble to seirer mot Sverige erstattet av uavgjort og tap mot Slovenia.

Små marginer har gått mot Ståle Solbakkens lag hele veien i jakten på EM-billett, så det vil kanskje være for mye å tro at det skal bikke Norges vei når de siste plassene i nasjonsligaomspillet spikres.