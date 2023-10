Kjempetreff hjalp Tyrkia til EM

Yunus Akgün scoret på volley i Tyrkias seier over Latvia. Resultatet sikret tyrkisk EM-plass. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Tyrkia er klar for sitt sjette EM-sluttspill i fotball. Yunus Akgüns utsøkte volleyscoring banet vei for 4-0 over Latvia.