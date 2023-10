Motstridende meldinger om bud på Manchester United – sjeik Jassim hevdes å ha trukket seg

Manchester United-jubel i en overtidsseier mot Brentford nylig. Flere medier meldte lørdag at Qatar-interessen for klubben har sluknet. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Qatar-sjeiken Jassim Bin Hamad Al Thani blir av flere medier meldt å ha gitt opp et kjøp av Manchester United. En kilde avviser nyheten overfor Reuters.

BBC og Sky News var først ute med å erfare at sjeik Jassim har trukket budet på Premier League-klubben.

Senere oppga nyhetsbyrået AP at de er blitt fortalt det samme av en anonym kilde tett på salgsprosessen, men Reuters sitter på andre opplysninger.

De får opplyst at sjeik Jassim ikke vil øke budet som er gitt til den amerikanske Glazer-familien, som har eid Manchester United siden 2005. Han skal ha tilbudt å kjøpe klubben for 5 milliarder pund, som tilsvarer over 65 milliarder kroner.

Reuters' anonyme kilde understreker at sjeik Jassim fortsatt ønsker å få til en avtale, men han har informert Glazer-familien om at det ikke er noe poeng i å fortsette budprosessen etter ni måneder lange forhandlinger. Tilbudet ligger fortsatt på bordet.

Ulike bud

BBC og flere andre medier skriver derimot at sjeik Jassim har trukket budet og at samtalene brøt sammen denne uken.

Den britiske milliardæren Jim Ratcliffe har også vist konkret interesse for Manchester United. Gjennom sitt eget selskap Ineos har han budt på klubben.

Sjeik Jassim har hatt et uttalt mål om å ta over United 100 prosent, mens Ratcliffe kun skal ha ønsket å kjøpe seg til en majoritetsandel.

Lørdag meldte The Times at Ratcliffe nå ligger an til å skaffe seg 25 prosent av aksjene i United. Reuters har også opplysninger på at han i første omgang sikter seg inn på en slik andel, men presiserer at det er uvisst om han lykkes.

En slik metode vil gjør det mulig å kjøpe ut de medlemmene av Glazer-familien som virkelig vil selge.

Sportslig forfall

Amerikanerne har hele veien vært svært upopulære eiere blant Manchester United-supporterne. Per i dag sitter de på 69 prosent av aksjene.

Den siste tiden har det vært spekulasjoner om at klubbsalget kan bli utsatt til 2025. Årsaken skal være at Glazer-familien ikke er fornøyd med budene som har kommet.

Ingen har flere engelske ligatitler enn Manchester United (20), men den siste kom i 2013. Klubben har siden falt kraftig i sportslig anseelse.