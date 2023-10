Anders Mol og Christian Sørum er ute av VM i sandvolleyball – tapte mot tsjekkisk duo

NTB

Det blir ingen semifinale på den norske sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum i VM i Mexico.

Det er klart etter at tsjekkerne David Schweiner og Ondrej Perusic slo nordmennene 2-1 i sett.

Tsjekkerne vant med settsifrene 21-14, 14-21, 15-12

– Dette var kjedelig – og det ble et kjipt tap mot Tsjekkia. De spiller en god kamp, mens vi spiller en OK kamp. Det holder ikke for å vinne. Vi brukte tid på å komme i gang. Litt bedre flyt i andre settet. Veldig kjipt å være ute, sa Mol etter kampen.

Han fikk støtte av partneren Sørum.

– Sykt irriterende å spille en VM-kvartfinale slik. Det ble en tung kamp i dag og tok mye tid å komme i gang.

I det første settet var nordmennene aldri i nærheten av tsjekkerne som til slutt vant det første settet med sju poeng.

Det andre settet startet jevnt, men etter hvert fikk Mol og Sørum overtaket og det var dermed nordmennenes tur til å dominere. Også de vant dette det andre settet med like mange poeng som tsjekkerne vant det første settet.

Det siste settet startet jevnt, men den tsjekkiske duoen lå alltid et lite hestehode foran og hadde til slutt tre matchballer å avgjøre kampen med. Duoen fra Norge klarte bare å forsvare en av disse og måtte til slutt se drømmen om et nytt VM-gull renne ut i sanden.

Mol og Sørum har herjet i sandvolleyballverden i flere år. De to står med OL-gull fra Tokyo, ett VM-gull og fire EM-gull. Denne gangen endte mesterskapet i kvartfinalen.