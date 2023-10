Haaland retter blikket mot Spania: – Må komme oss hjem til Oslo

NTB

Erling Braut Haaland scoret sitt 27. landslagsmål i 4-0-seieren over Kypros i EM-kvalifiseringen. Søndag venter en svært viktig kamp mot Spania.

Haalands måldobbel sørget for at han nå bare har Jørgen Juve foran seg på listen over mestscorende spillere på det norske landslaget.

Opp dit skiller det bare seks mål, men etter seieren over Kypros rettet Haaland blikket rett mot kampen mot spanjolene.

– Det er fint. Det var en viktig seier, men vi må allerede begynne å tenke på Spania. Det er viktig at vi har hatt fokuset hele veien. Nå må vi komme oss hjem til Oslo og komme oss godt til rette der, sa Haaland til TV 2.

Jærbuen vet hva som venter. Spania slo Skottland 2-0 torsdag og blåste dermed liv i puljen. Nå kan flere utfall hjelpe Norge til plass i EM i Tyskland neste år, men først og fremst må de slå Spania på Ullevaal.

– Vi vet at Spania er et godt lag og et av de beste i verden. Vi må gjøre vårt beste, og hele Norge må støtte oss. Vi får prøve, sa Haaland videre.

Alexander Sørloth og Fredrik Aursnes scoret de to øvrige målene i torsdagens kamp.