Gjert Ingebrigtsen får ikke trenerakkreditering i kommende mesterskap

NTB

Gjert Ingebrigtsen får ikke følge opp Narve Gilje Nordås som akkreditert trener under VM og EM i 2024, har Norges Friidrettsforbund bestemt.

Forbundet opplyste om beslutningen i en uttalelse på sine nettsider torsdag.

Ingebrigtsen fikk heller ikke akkreditering til VM i Budapest tidligere i år, og det var Nordås tydelig frustrert over. Ingebrigtsen har vært trener for Nordås etter at han sluttet å trene sønnene sine. Nordås tok bronse på 1500 meter i sommerens mesterskap.

Ved siden av voldsomme sportslige oppturer har det konfliktfylte forholdet mellom trener Gjert Ingebrigtsen og sønnene ført til overskrifter rundt Nordås i 2023.

«Gjert Ingebrigtsen er informert om beslutningen og årsakene til at den er fattet. Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum. Noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen», heter det i forbundets uttalelse.

VM innendørs går av stabelen tidlig i mars, mens EM går i Roma i midten av juni neste år.

Det er Olympiatoppen som avgjør hvem som får trenerakkreditering i Paris-OL neste år, men friidrettsforbundet har gitt en innstilling på at Ingebrigtsen også der bør nektes adgang.

Når det gjelder Diamond League-stevner er det opp til arrangørene.

«NFIFs mål er å sørge for best mulige forutsetninger for alle våre representasjonsutøvere. For at dette spørsmålet ikke skal være et stadig tilbakevendende tema i neste sesong går vi ut med vår beslutning for å gi forutsigbarhet til vårt idrettslige støtteapparat i planlegging og gjennomføring av mesterskap som skal ivareta alle utøvere», heter det videre i begrunnelsen.

NTB har uten hell forsøkt å komme i kontakt med NFIF og Gjert Ingebrigtsen.