Friidrettsforbundet grep inn etter hendelse mellom Nordås og Henrik Ingebrigtsen

NTB

Oppførselen til Henrik Ingebrigtsen mot Narve Gilje Nordås under en treningsleir i januar førte til at Norges Friidrettsforbund innførte tiltak, melder NRK.

Kanalen skriver at det var en tydelig splittelse i den norske friidrettsleiren på treningsleiren i Sierra Nevada.

Sportssjef Erlend Slokvik bekrefter til NRK at forbundet har vært involvert i håndteringen etter hendelsen mellom Ingebrigtsen og Nordås. Han ønsker ikke å omtale det som en varslingssak eller personalsak.

Slokvik sier at saken ble løst under treningsleiren. Nordås bekrefter at det har vært en «uønsket hendelse», men ønsker ikke å fortelle mer om saken.

Henrik Ingebrigtsen svarer:

– Det er tydeligvis enkelt og motiverende å skape storm i vannglass i disse tider, eller koke suppe på en spiker om du vil, men jeg ønsker ikke å bidra til det. Situasjonen du sikter til fra januar, handler om inngåtte avtaler som ikke ble overholdt, hvor dette ble påpekt av oss, og saken lagt død. Dette har jeg snakket om med forbundet i etterkant, skriver Ingebrigtsen i en tekstmelding til NRK.

– Jeg trodde saken var lagt død og vil ikke spekulere i hvem eller hvorfor noen skulle motiveres av å hente fram igjen akkurat nå og gjøre det til en større sak enn det var, skriver Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen-brødrene stoppet samarbeidet med far og trener Gjert Ingebrigtsen for snart to år siden. Etter det har Gjert Ingebrigtsen hatt ansvaret for blant annet Nordås, som tok bronse på 1500 meter i VM.