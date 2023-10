Ingebrigtsen og Warholm kan bli årets utøver i verden

Karsten Warholm på festen etter at han vant finalen i 400 meter hekk under VM i friidrett 2023 på National Athletics Center i Budapest, Ungarn.Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Friidrettsstjernene Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm er blant de nominerte i kategorien årets mannlige utøver i kåringen til WA.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) har kunngjort en liste med elleve utøvere.

Ingebrigtsen vant 5000 meter i VM og tok sølv på 1500-meteren. Han har også satt europeisk rekord på 1500 meter, en engelsk mil og 3000 meter.

Hekkeløper Karsten Warholm vant VM i 400 meter hekk og gikk til topps på 400 meter innendørs i EM.

WA opplyser at de elleve utøverne skal trimmes ned til fem finalister. WA-styrets stemmer teller 50 prosent. Resten er det folket som står for på via epost og WAs mediekanaler.

I midten av november vil de mannlige og kvinnelige finalistene bli kunngjort.

De to nordmennene møter tøff konkurranse av disse utøverne:

Neeraj Chopra, India (spyd),

Ryan Crouser, USA (kulestøt)

Mondo Duplantis, Sverige (stavsprang)

Soufiane El Bakkali, Marokko (3000 m hinder)

Kelvin Kiptum, Kenya (maraton)

Pierce LePage, Canada (tikamp)

Noah Lyles, USA (100 m/200 m)

Álvaro Martín, Spania (kappgang)

Miltiadis Tentoglou, Hellas (lengde)