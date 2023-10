VM-exit for Mol/Berntsen

NTB

Hendrik Mol og Mathias Berntsen ble et nummer for små i sandvolleyball-VMs 16-delsfinale mot Bartosz Losiak og Michal Bryl fra Polen.

Den norske duoen røk 0-2 i sett med sifrene 18-21, 16-21 i Mexico.

Mol/Berntsen tok ledelsen 4-0 i det første settet, men polakkene svarte med å ta seks strake poeng. Nordmennene ledet også 12-11, men måtte etter hvert gi fra seg initiativet i settet.

I sett to klarte ikke det norske laget å heve seg, og VM er over for denne gang.

Mol og Berntsen er henholdsvis bror og fetter av Anders Mol.