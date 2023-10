Amalie Iuel åpner opp om den dramatiske fødselen: – Ble lei meg

Da friidrettsstjernen Amalie Iuel (29) skulle føde sitt og Aksel Lund Svindals (40) første barn ble det mer dramatisk enn hun hadde forestilt seg.

Idrettsparet Amalie Iuel (29) og Aksel Lund Svindal (40) ble foreldre for første gang 1. september i år.

Sønnen har fått navnet Storm.

Men fødselen ble noe mer dramatisk enn førstegangsfødende Iuel hadde sett for seg.

– Ble ganske lei meg

– Det ble hastekeisersnitt etter ganske mange timer på fødestuen, forteller Iuel til NRK.

Selv ville hun helst ha gjort det på «gamlemåten»:

– Jeg ble ganske lei meg, for jeg hadde håpet jeg skulle få gjøre det på gamlemåten eller den vanlige måten. Men vi måtte ta nødutgangen. Jeg var lei meg akkurat da de sa det, men jeg skjønte veldig fort at for at han skulle ha det bra og komme ut frisk så måtte han komme ut den veien.

Iuel sier videre at hun følte seg godt ivaretatt under hele fødselen og sender en takk til norsk helsevesen.

Nylig forlovet

I et felles innlegg på Instagram publisert i forrige uke annonserte paret at de hadde forlovet seg.

På et bilde viser Iuel og Lund Svindal frem forlovelsesringen, med teksten: «Hun svarte ja!».

Mens Lund Svindal i 2019 la alpintskiene på hylla, er Iuel fortsatt aktiv toppidrettsutøver og hekkeløperen har OL i Paris som sitt store mål.

Svindal er en av tidenes beste alpinister og står med blant annet fem VM-gull og to OL-gull. Hans 36 verdenscupseirer er norsk rekord.

Paret møttes på Olympiatoppen og har vært sammen siden 2020.