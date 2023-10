Solbakken: – Null oppladning

NTB

Norges landslagstrenere i fotball har i tiår drømt om den tillit dagens landslagstropp nyter i sine klubber. Akkurat nå er den litt ubeleilig.

Bare fire spillere var på treningsfeltet mandag, på den første av tre treningsdager før EM-kvalifiseringskampen mot Kypros. Ståle Solbakken er åpen om at sjansen til å trene ordentlig er nesten ikkeeksisterende denne gang.

– Det blir null oppladning når det gjelder å teste ting på trening, å kjøre ting i høy hastighet, sier han.

13 av de 25 i troppen spilte kamp søndag, åtte andre lørdag. Sammen med reisen til Kypros langt øst i Middelhavet umuliggjorde det noen meningsfull treningsøkt mandag, og langt på vei tirsdag også.

Da gjenstår bare økten dagen før kamp, som tradisjonelt gjennomføres på kamparenaen med en tidsbegrensning på en time. Mest sannsynlig velger Norge å droppe trening på stadion for å få bedre tid til en økt på en treningsbane i nærheten.

Alfa og omega

– Foran bortekampene mot Spania og Georgia i mars hadde vi en perfekt oppladning, med fem dager før den første kampen. Da føler man seg tryggere. Det er alfa og omega, egentlig, men vi har lagt et godt grunnlag og har prestert godt over tid. 2-3 plasser i laget blir ofte avgjort gjennom treningene, men vi har ikke tid til det nå. Jeg har sett alle involveringer fra alle spillerne som var i aksjon i helgen, og slik sett er jeg godt forberedt, sier Solbakken.

Han gjør det klart at mangelen på meningsfulle treningsdager kan telle i favør av spillere som har vært med før og kjenner måten landslaget skal spille.

– For spillere som Morten Thorsby og Kristian Thorstvedt (begge tilbake i troppen) kan det være en fordel at de har vært med mye og kjenner prinsippene godt. De vil ikke bruke lang tid på å komme inn i det, for eksempel ved et innhopp, sier han.

Det er i forhold til andre spillere som for eksempel Oscar Bobb (i landslagstroppen for første gang), Antonio Nusa og Osame Sahraoui (fikk debuten i forrige samling).

Belastning

Manglende spilletid i klubblagene for viktige spillere er et velkjent problem for norske landslagssjefer, også Solbakken. Ørjan Nyland og Leo Østigård er blant hans mest betrodde spillere, og begge har nylig fått startplass i sine klubber etter lang tid med benkesliting. Men denne gang er belastning nesten mer av et problem enn spilletid er en velsignelse.

– Tirsdag blir det restitusjon og rolig trening, for spillerne har reist langt, og mange har sovet lite eller dårlig, sier Solbakken.

– Vi kommer til å ha møter der vi skal gå gjennom hvordan vi skal se ut offensivt og defensivt, med bilder og ord. Treningene kommer til å være i lavt tempo, og sånn er det. Det er det samme for de andre, vi er ikke i en særstilling der.