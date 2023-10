Stor Solbakken-opptur foran skjebnekamper – sjekk spilletiden til landslagssjefens utvalgte

NTB

Ståle Solbakken samler mandag en landslagstropp der viktige forsvarsprofiler har fått uvanlig mye og kjærkommen spilletid den siste perioden.

I forkant av septemberkampene mot Georgia og Jordan rådet landslagssjefen over en spillertropp der spørsmålstegnene hang særlig tunge over nettopp spillerne i forsvarsrekka.

Skader og lite spilletid på flere, blant dem Stian Gregersen, Kristoffer Ajer og Leo Skiri Østigård, var langt fra ideelt.

Når Solbakken mandag samler sine tropper før møtet mot Kypros, ser den samme situasjonen ualminnelig mye lysere ut.

Av de åtte forsvarsspillerne som er tatt ut til de kommende EM-kvalifiseringskampene, der Spania er motstander nummer to, spilte samtlige fra start for sine klubblag i helgen.

Det er svært gode Solbakken-nyheter og har vært sjelden vare.

Slik endte spilletiden for hele den norske troppen:

Målvakter:

Mathias Dyngeland: Spilt hele kampen da Brann slo Vålerenga 2-1 i Eliteserien søndag. Fast sisteskanse i bergensklubben.

Ørjan Håskjold Nyland: Spilte igjen 90 minutter i Sevillas 2-2-kamp mot Rayo Vallecano. Har etablert seg som den spanske klubbens førstevalg mellom stengene. Ikke hatt så mye spilletid på flere sesonger.

Egil Selvik: Holdt nullen da Haugesund fikk en etterlengtet seier mot Strømsgodset. Keeperen hadde ikke all verdens å gjøre mot et Strømsgodset som hadde få avslutninger på mål.

Forsvarsspillere:

Kristoffer Vassbakk Ajer: Spilte hele kampen til venstre i Brentfords trebackslinje i Premier League-storkampen mot Manchester United lørdag. Spilte også forrige kamp fra start.

Fredrik Bjørkan: Spilte som vanlig fra start i Glimt-forsvaret. Hadde målgivende pasning i 3-1-seieren over Molde. Ble tatt av banen to minutter før slutt.

Birger Meling: Spilte fra start da FC København møtte AGF i den danske superligaen søndag. Gjorde det samme i mesterligaen i midtuka. Ble da byttet ut.

Stian Rode Gregersen: Spilte hele kampen i midtforsvaret sa Bordeaux røk 0-1 for Laval på nivå to i fransk fotball lørdag. Har vunnet tilbake startplassen etter skadefravær.

Marcus Holmgren Pedersen: Spilte hele kampen som høyreback da Sassuolo måtte nøye seg med 1-1 mot Lecce i italiensk fotball fredag.

Julian Ryerson: Spilte venstreback i Borussia Dortmunds 4-2-seier over Union Berlin lørdag. Scoret for andre ligakamp på rad.

Stefan Strandberg: Var på banen i samfulle 90 minutter da Vålerenga røk 1-2 for Brann i Eliteserien søndag.

Leo Skiri Østigård: Har spilt seg til fast plass i Napolis midtforsvar den siste tiden. Startet også søndagens Serie A-møte med Fiorentina.

Midtbanespillere:

Fredrik Aursnes: Spilte hele kampen som høyreback da Benfica slo Estoril 1-0 på bortebane i portugisisk fotball lørdag.

Patrick Berg: Spilte hele kampen for Bodø/Glimt i 3-1-seieren over Molde. Fikk et gult kort for kynisk spill da han spolerte en Molde-kontring mot slutten av oppgjøret.

Sander Berge: Var på banen i samfulle 90 minutter da Burnley røk 1-4 for Chelsea i Premier League lørdag. Inne i en periode med mye spilletid.

Oscar Bobb: Ble sittende på benken hele kampen i den dramatiske toppkampen mellom Manchester City og Arsenal, som Arsenal vant 1-0.

Antonio Nusa: Har slitt med skade etter at han tok det norske publikummet med storm under forrige samling. Spilte den siste halvtimen da Brugge røk 1-2 for Standard Liège.

Osame Sahraoui: Spilte hele kampen som venstreving i Heerenveens 4-3-3-oppstilling i 1-1-kampen mot NEC Nijmegen i æresdivisjonen lørdag.

Ola Solbakken: Fikk en halvtime som innbytter da Olympiakos spilte 2-2 mot serbiske TSC i europaligaen sist torsdag. Ingen seriekamp denne helgen.

Morten Thorsby: Spilte hele kampen da Genoa røk 0-1 for storklubben Milan i et uhyre dramatisk Serie A-kamp lørdag.

Hugo Vetlesen: Spilte 60 minutter da Brugge spilte sin fjerde strake kamp uten seier i den belgiske toppdivisjonen.

Kristian Thorstvedt: Var ubenyttet reserve da Sassuolo spilte 1-1 mot Lecce i Serie A fredag. Har spilt kun to kamper fra start denne sesongen.

Martin Ødegaard: Spilte hele kampen da Arsenal vant helt på tampen. Ble taklet stygt av Mateo Kovacic etter en snau halvtime, men landslagskapteinen fullførte kampen uten problemer.

Spisser:

Bård Finne: Startet som vanlig i Brann-angrepet i eliteseriekampen mot Vålerenga søndag. Ble utvist midtveis i annen omgang etter å ha stanset en Vålerenga-spiller med ulovlige midler.

Erling Braut Haaland: Kom ikke til noen store sjanser i kampen mot Arsenal. Jærbuen står med ett mål på de fire siste kampene han har spilt for Manchester City.

Jørgen Strand Larsen: Scoret for Celta Vigo i 2-2-kampen mot Getafe i spansk La Liga søndag. Kom til flere gode muligheter.

Alexander Sørloth: Var på banen hele kampen som enslig spiss da hans Villarreal tapte 1-2 for Las Palmas på hjemmebane.

EM-kvalifiseringsoppgjøret mot Kypros går i Larnaka torsdag 12. oktober, mens Spania-kampen går på Ullevaal søndag 15. oktober.