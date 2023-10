Johannes Høsflot Klæbo kaller inn til pressetreff onsdag – varsler nyheter

NTB

Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo inviterer til pressetreff i Orkanger onsdag.

– Da det har vært svært mange henvendelser fra mediene den siste tiden, velger vi å avholde pressetreff hvor det også blir anledning til individuelle samtaler med Johannes med flere. Her vil det også bli noen nyheter samt informasjon om planene fremover, står det i pressemeldingen.

Det er teamet rundt Klæbo som arrangerer pressetreffet.

I april brøt Klæbo med landslaget. Han trenger dermed å bli enig med forbundet om en representasjonsavtale for å bli klar til å gå verdenscuprenn i vinter.

En representasjonsavtale handler om enighet om bekledning, kontakt med mediene og andre forpliktelser til Skiforbundet.

Så langt har ikke Klæbo og forbundet blitt enige om en slik avtale. Klæbo har gitt uttrykk for at han ikke nødvendigvis trenger å gå verdenscup i vinter, og at hans fokus er på VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

– Hovedmålet mitt er VM i 2025. Hvordan blir i vinter, det satser jeg på at løser seg. Det er lenge til VM. Det viktigste er å gjøre en best mulig jobb fram mot det, og så er jo den vinteren som kommer nå selvfølgelig en viktig sesong med Tour de Ski og det som er. Men i det store bildet er det VM på hjemmebane som er det viktigste, sa Klæbo til NRK i august.