HamKam seiret i nedrykksduell: – Dette trengte vi

HamKam sikret en svært viktig trepoenger i nedrykksstriden da de slo Sandefjord 1-0 på bortebane i Eliteserien søndag.

Det sto om tre ytterst viktige poeng i nedrykksstriden da Sandefjord møtte HamKam søndag. Hjemmelaget sto med tre poeng færre enn gjestene før runden, men nedrykksspøkelset henger over begge lag i innspurten på sesongen.

Kampen bar et tydelig preg av to lag som var mest opptatt av å unngå baklengsmål, og det hele ble avgjort fra ellevemetersmerket da Henrik Udahl trillet inn 1-0 like før timen spilt.

– Jeg må rose alle spillerne i dag, det var en helstøpt innsats av hele laget. Det var en deilig og fortjent seier. Dette trengte vi, sa HamKam-trener Jakob Michelsen til TV 2 etter kampen.

Dermed tar HamKam et godt steg ut av nedrykksstriden. Sandefjord må på sin side belage seg på en tøff innspurt på sesongen etter at tre nye poeng røk søndag. Klubben er nest sist når det gjenstår seks kamper.

Oppgitt

Etter kampen var Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard oppgitt over dommerens innsats i oppgjøret. Rohit Saggi tildelte det avgjørende straffesparket etter at Vetle Walle Egeli handset i feltet.

– Det er en jevn kamp, men så blir det dessverre en dommer som avgjør kampen. Det å klare å finne en straffe på det, er godt gjort. Vi står på ganske mye hver dag vi også, og da må vi kunne forvente mer, sa Ødegaard.

– Jeg har en veldig god vinkel til situasjonen. Han gjør en bevegelse som avverger innlegget, og derfor dømmer jeg straffe. Avstanden er ikke et kriterium for om det er hands eller ikke i denne situasjonen, siden innlegget er en forventet ball, sa Saggi om situasjonen til TV 2.

Straffespark avgjorde

Gjestene kom nærmest scoringen før hvilen, men begge keepere kunne gå i garderoben uten å ha involvert seg nevneverdig.

– Det er litt stillingskrig, men vi er tette bakover. Nå må vi få opp tempoet med ball, sa HamKams Kristian Onsrud til TV 2 i pausen.

Kampen fortsatte i samme spor etter hvilen, men like før timen spilt ble HamKam tildelt et straffespark. Jens Martin Gammelby sendte et innlegg rett i hånden til Egeli, og Saggi pekte på straffemerket. Fra elleve meter satte Udahl ballen sikkert i nettet til 1-0.

Sandefjord må håpe på et mirakel i Bodø når de møter Glimt i neste runde. HamKam har på sin side mer håp om å ta poeng når de tar imot nedrykkstruede Haugesund på hjemmebane samme runde.