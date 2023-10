FFK i ekstase – tilbake i Eliteserien etter elleve år

NTB

Den gamle storheten Fredrikstad er klar for eliteseriefotball igjen etter et opphold på elleve år. Det ble klart etter 4-0-seier mot Åsane og Kongsvingers tap.

Da opprykket var et faktum, var det full fest på kunstgresset i Åsane med spillerne og de tilreisende supporterne som omfavnet hverandre.

Fredrikstad rykket ned i 2012 og har siden vært innom nivå tre på veien mot det etterlengtede opprykket til øverste nivå.

– Det har vært så mange nedturer for disse supporterne gjennom så mange sesonger. Det er så fortjent at Fredrikstad er tilbake i det gjeveste selskap, sier TV 2-ekspert Petter Bø Tosterud.

Sesongens 16. seier kom mot Åsane og ble sikret i løpet av den første omgangen med et selvmål fra en uheldig Ole Martin Kolskogen og Brandur Hendriksson.

Jóannes Bjartalíd leverte en kunstscoring på frispark åtte minutter før slutt. Riki Alba la på til 4-0 helt på tampen.

FFK lå an til å måtte vente en serierunde til da tredjeplasserte Kongsvinger ledet mot Start i Kristiansand. De gulkledde snudde raskt på det med to mål på tre minutter signert Mathias Grundetjern. Elias Myrlid scoret Kongsvingers mål.

– Det kaster de ikke bort

FFK har kun tapt én kamp denne sesongen. Det kom mot KFUM, som seiler opp som den største opprykkskandidaten bak Fredrikstad. Oslo-laget fikk det tøft mot Bryne, men to minutter før slutt headet Jones El-Abdellaoui KFUM til himmels med sin 1-0-scoring.

KFUM har sju poengs luke ned til Kongsvinger på 3.-plass med fire serierunder igjen.

– Det kaster de ikke bort, sa Tosterud.

I oppgjøret mellom Ranheim og Jerv ble det dramatisk og til tider ampert. På stillingen 2-2, med Morten Gamst Pedersen i spissen, scoret Ranheim med en frekk cornervariant hvor Pedersen tok med seg ballen fra cornermerket etter en berøring av en medspiller først, men målet ble annullert.

Jerv i trøbbel

Det fikk ingen betydning, for Ranheim scoret to helt på tampen med mål av Ruben Alte og Dennis Gaustad.

«Gamsten» scoret kampens første mål og sitt andre for sesongen etter bare fem minutter. Bassekou Diabaté og Mathias Wichmann snudde kampen for Jerv før Christian Eggen Rismark utlignet for Ranheim.

Det er trøbbel i Grimstad. Fjorårets eliteserielag ligger på kvalifiseringsplassen, to poeng over Hødd på 15.-plass. Jerv har ikke vunnet siden 9. august.