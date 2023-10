Skihopperen Asgeir Dølplads er død – legendarisk vinner av tidenes første hoppukerenn

NTB

Den tidligere storhopperen Asgeir Dølplads er død, 91 år gammel. I 1953 sikret han seg legendestatus i den tysk-østerrikske hoppuka.

NTB har vært i kontakt med familien, som er innforstått med at dødsfallet omtales.

Rena-hopper Dølplads skrev seg for alltid inn i hopphistorien da han vant det aller første hoppukerennet som ble arrangert i 1953. I tåke og snøvær tok 20-åringen en bejublet seier i nyttårsrennet i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-rennet, som den gang innledet turneringen, ble uhyre jevnt. Dølplads ledet etter første omgang etter et hopp på 78,5 meter, og sikret så seieren med et kjempehopp på 81 meter da han skulle forsvare ledelsen.

Han var da kun 20 år.

Østerrikske Sepp Bradl og tyske Toni Brutscher fulgte på plassene bak i rennet som var det første i Tyskland med norsk deltakelse etter krigen. 15.000 tilskuere fulgte med fra tribuneplass.

Hylles av hoppsjefen

Etter seieren i Garmisch fulgte han opp med en sterk tredjeplass i Schattenbergbakken i Oberstdorf og en annenplass i Innsbruck. I sistnevnte renn i Bergiselbakken var han kun slått med et fattig halvpoeng av vinneren Bradl.

Sammenlagt ble han nummer tre i debututgaven av verdens mest prestisjetunge hoppturnering etter sjuendeplass i det siste rennet i Bischofshofen.

– Asgeir er en av dem som for alltid har skrevet seg inn i hopphistorien gjennom å være den første hopperen som vant et renn i hoppuka, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

– Jeg var så heldig å få møte ham noen ganger på hans hjemplass, Rena. Jeg fant alltid stor glede i å høre ham fortelle historier fra sine opplevelser i og rundt hoppbakker rundt omkring, legger hoppsjefen til.

Med til historien om den legendariske seieren i Garmisch hører det at Dølplads dagen i forveien hadde falt stygt og slått seg under prøvehopping. Østerdølen uttalte dessuten før avreise at han var litt redd for nettopp Olympiabakken fordi han hadde hoppet lite i så store bakker den vinteren.

Aktiv i hoppmiljøet

Foruten den sterke seieren i Garmisch utmerket Dølplads seg også i flere andre internasjonale renn tidlig på 50-tallet.

I et intervju med VG i 2007 sa frisøren fra Rena humoristisk at han hoppet etter mottoet «kort i nakken – langt i bakken».

Dølplads var svært aktiv i hoppmiljøet i og rundt Rena. Han kom fra en hoppinteressert familie.

Ved siden av å være skihopper spilte allsidige Dølplads blant annet også fotball på a-lagsnivå for Stabæk.