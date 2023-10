Sir Alex Fergusons kone er død

NTB

Cathy Ferguson, kona til Manchester Uniteds managerlegende Sir Alex Ferguson, er død. Klubbens lag spiller med sørgebind denne helgen.

– Det er med dyp sorg vi bekrefter at Lady Cathy Ferguson gikk bort i går. Hun etterlater seg ektemannen, tre sønner, to søstre, tolv barnebarn og ett oldebarn. Familien ber om respekt for sitt privatliv i denne perioden, opplyser familien gjennom Manchester Evening News.

Cathy og Sir Alex Ferguson møttes i 1964 og var gift i 57 år. Hun ble 84 år gammel.

«Alle i Manchester United sender sine dyptfølte kondolanser til Sir Alex Ferguson og hans familie i forbindelse med bortgangen til Lady Cathy, en elsket kone, mor, søster, bestemor og oldemor. En klippe for Sir Alex gjennom hele karrieren,» skriver Manchester United i en uttalelse.

United spiller i helgen med sørgebind, både kvinnelaget mot Arsenal fredag og mennene mot Brentford lørdag. Det vil også bli flagget på halv stang på Old Trafford.

Sir Alex Ferguson ledet Manchester United i 26 år og hadde eventyrlig suksess. Han ledet laget til 13 Premier League-triumfer, to Champions League-titler og til sammen 38 trofeer i ulike turneringer.

Han har flere ganger sagt at han aldri kunne oppnådd det han gjorde som manager om det ikke var for Cathys hengivenhet til familien.