Sveriges idrettspresident trekker seg etter Russland-bråk

Karl-Erik Nilsson (nummer to fra venstre) fra tiden som svensk fotballpresident. Her er han sammen med kong Harald før en landskamp mot Sverige på Ullevaal stadion i fjor sommer. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Karl-Erik Nilsson går av som president for det svenske idrettsforbundet (RF). Det skjer etter avsløringen om hans rolle da Uefa stemte for å slippe til russere.

Årsaken er at han på et møte i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) stemte mot den svenske politikken om ikke å slippe til russiske utøvere i idretten igjen.

Nilsson gikk da imot holdningen i svensk idrett, der man helt siden Russland gikk til krig mot Ukraina har stått fast på at russiske deltakere skal holdes utenfor, også på barne- og ungdomsnivå.

Det svenske forbundet holdt hastemøte tirsdag for å diskutere situasjonen rundt Nilsson. Der kom det fram at han skal ha informert om status i saken med Russlands U17-lag. RF ønsket da ikke å dele detaljer fra møtet.

Det er gått halvannen uke siden Uefa besluttet at Russlands G17- og J17-lag slipper til i deres turneringer igjen.

Det begrunnes med at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne, og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp».

Ukraina har vært ute og fordømt Uefas linje, og Norges Fotballforbund (NFF) rettet skarp kritikk mot det europeiske forbundet.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai har også gått ut mot beslutningen.

– Norges idrettsforbund er kritiske til Uefas vedtak som går imot IOCs anbefaling til de internasjonale særforbundene om ikke å tillate nøytrale lag fra Russland og Belarus i internasjonale idrettskonkurranser. NIF deler Norges Fotballforbund sitt standpunkt og vurderinger om ikke å tillatte russiske landslag tilbake i internasjonal idrett, sa hun til NTB.