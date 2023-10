Øistein Lunde slutter i Skiforbundet

NTB

Organisasjonssjef Øistein Lunde har sagt opp sin stilling i Norges Skiforbund (NSF) og forlater jobben ved årsskiftet.

Det opplyser NSF i en pressemelding.

– Det har vært fantastiske år i Skiforbundet sammen med mange særdeles gode kollegaer, tillitsvalgte, frivillige og mange andre. Jeg har på en unik måte fått arbeide tett med den idretten jeg brenner for, sier Lunde i pressemeldingen.

Lunde startet som arrangementskonsulent for 16 år siden og har siden hatt mange ulike roller. Sist var han konstituert generalsekretær i ni måneder fram til august.

Lunde går videre til jobben som assisterende generalsekretær i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

– Øistein har gjort en formidabel jobb for Skiforbundet alle disse årene. Med sin brede kompetanse, store arbeidskapasitet og ikke minst engasjementet for skisporten blir det store sko å fylle. Vi er svært takknemlige for alt det arbeidet Øistein har lagt ned, sier generalsekretær Arne Baumann.