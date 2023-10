Borch med OL-ultimatum: – Hvis ikke kan jeg bare legge opp

NTB

Kjetil Borch (33) vil gjøre et siste forsøk på å vinne OL-gull i roing før han legger opp. Men formen skaper bekymring.

Den norske rokjempen tok sølv i singlesculler i Tokyo-OL i 2021, og han er klar i talen om hva som må til for at han skal kunne kjempe om nok en medalje.

– Jeg skal ha en samtale med roforbundet og høre om de har ressurser til å stille med samme opplegg som jeg hadde inn mot Tokyo. For jeg må gjøre en sannsynlighetsoverveiing: Hvis ikke opplegget er minst like bra, kan jeg bare legge opp. Hvis jeg skal drømme om en gullmedalje, må det være bedre, sier Borch til NTB.

Trøbler med kroppen

Han har slitt gjennom 2023-sesongen som følge av overtrening sist vinter. Det skaper bekymring for formen, og Borch er nødt til å ta grep.

– Jeg kommer nok til å dra ned til Østerrike på Red Bulls APC (Athlete Performance Center) med eksperter der. Jeg har også rådført meg med Olympiatoppen og fått tett oppfølging hele veien. For etter overtreningen i vinter har jeg ikke vært helt den samme, sier han og utdyper:

– Jeg klarte å ro et kjempebra løp innledningsvis i VM (i september), og også i kvartfinalen. Men så klarte jeg ikke å hente meg inn. Jeg kjenner meg lite robust. Men trening hjelper, og jeg kommer til å søke tilbake til treningsopplegget jeg hadde før Tokyo som Johan Flodin (tidligere landslagstrener) lagde. Det må tas grep. Og hvis det ikke er mulighet for et minst like bra opplegg, legger jeg bare årene på hylla.

Siste sjanse

Per nå er Borch ikke kvalifisert for OL i Paris. Han ble slått ut skuffende tidlig i VM og har én sjanse til for å komme seg med i sommerlekene.

– Jeg har én konkurranse jeg kan kvalifisere meg gjennom, og det er en siste OL-kvalifiseringsregatta i Luzern i mai. Olaf Tufte og jeg kvalifiserte oss inn på den måten i 2016.

Den gang endte det med OL-bronse for Borch og Tufte i dobbeltsculleren. Medaljemuligheten i Paris er per nå helt i det blå for 33-åringen.