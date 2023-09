Ajax-kamp stoppet – keeper fikk akutt behandling

NTB

Lørdagens oppgjør mellom Waalwijk og Ajax ble aldri ferdigspilt. I sluttminuttene lå hjemmelagets målvakt bevisstløs på bakken etter en duell.

Situasjonen skjedde da Etiënne Vaessen kolliderte med Ajax-spissen Brian Brobbey i det 83. minutt. Det ble umiddelbart ropt på medisinsk hjelp.

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf ble det satt i gang gjenoppliving, og noen minutter senere ble Vaessen båret av banen. Tilstanden til 28-åringen er ikke kjent.

Ajax ledet bortekampen 3-2 da hendelsen oppsto. TV-bildene viste flere spillere som var fortvilet og tok til tårene.

Over høyttaleranlegget ble det først meldt at kampen var midlertidig avbrutt, men senere kom beskjeden om at den ikke kom til å bli gjenopptatt.