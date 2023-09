FIS rikker seg ikke – russere og belarusere fortsatt utestengt

Aleksandr Bolsjunov i aksjon under vinter-OL i Beijing i 2022. Den russiske langrennsstjernen får nok en vinter uten internasjonal deltakelse. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Russiske og belarusiske utøvere slippes inn på stadig flere arenaer, men får nok en vinter med startnekt fra Det internasjonale ski- og snowboardforbundet.

FIS gjorde ingen holdningsendringer under høstmøtene i Zürich. Utøvere fra Russland og Belarus ble utestengt kort tid etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.

– Det kjennes bra ut ifra et svensk og nordisk perspektiv at FIS står fast på at man ikke endrer seg i spørsmålet om Russland, sier Sveriges langrennssjef Lars Öberg til Aftonbladet.

Han mener videreføringen av utestengelsen føles vesentlig i en tid der russiske og belarusiske utøvere får innpass i andre idretter. Senest fredag ble det gitt tommel opp til nøytral deltakelse i neste års Paralympics i Paris.

– Det har vært en viss usikkerhet rundt saken. Man skjøv jo på beslutningen under vårmøtene.

Öberg forteller at det ikke var noen diskusjoner om å mykne opp linjen overfor Russland og Belarus.

– Ingenting har forandret seg siden vi besluttet å holde dem utenfor. Vi er tilfredse.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka den siste helgen i november.