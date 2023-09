Tyskland stiller seg bak Uefas kontroversielle Russland-grep

NTB

Tysklands fotballforbund kaster seg ikke på boikottlinjen etter at Uefa besluttet å la russiske U17-landslag få konkurrere igjen.

Nyheten kom samme dag som de tyske fotballtoppene Hans-Joachim Watzke og Karl-Heinz Rummenigge forsvarte den omstridte avgjørelsen fra tidligere i uken. Begge sitter i styret til Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Under dagens styremøte forklarte Hans-Joachim Watzke sin stemmegivning. DFB-styret tok det til etterretning og følger Uefas beslutning, står det i en uttalelse fra Tysklands fotballforbund.

England, Polen, Latvia, Litauen, Sverige, Norge og Finland har gått motsatt vei og gjort det klart at de ikke vil spille mot russiske lag. Det er i tråd med Ukrainas oppfordring om boikott.

Uefas nye linje åpner for at 17-årslagene til Russland får delta i turneringer igjen. Dette må skje uten nasjonale symboler.

Watzke uttalte i fredagens utgave av Bild at grepet som nå er tatt, «definitivt ikke er noen oppmykning av vår negative holdning til Russland»..

– Dette handler om barn, som ikke skal være ansvarlige for den avskyelige krigen, sier Watzke, som også er visepresident i DFB.

– Barn er ofre for krigen. De er uskyldige og trenger hjelp. De bærer ikke noe ansvar for denne krigen og bør ikke straffes ekstra. Derfor stemte jeg «ja» for å la dem delta i spill igjen, legger Rummenigge til.