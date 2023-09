Tyske fotballtopper gir offentlig støtte til Uefas kontroversielle Russland-grep

NTB

De tyske fotballtoppene Hans-Joachim Watzke og Karl-Heinz Rummenigge forsvarer Uefas beslutning om å la russiske aldersbestemte landslag få konkurrere igjen.

Styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet tidligere denne at 17-årslagene til Russland skal få delta i turneringer igjen. Dette må skje uten nasjonale symboler.

Tyske Watzke og Rummenigge er medlemmer av styret. De forsvarer nå avgjørelsen som er tatt. Watzke sier til fredagens utgave av Bild at grepet som nå er tatt «definitivt ikke er noen oppmykning av vår negative holdning til Russland».

– Dette handler om barn, som ikke skal være ansvarlige for den avskyelige krigen, sier Det tyske fotballforbundets visepresident Watzke til.

– Barn er ofre for krigen. De er uskyldige og trenger hjelp. De bærer ikke noe ansvar for denne krigen og bør ikke straffes ekstra. Derfor stemte jeg «ja» for å la dem delta i spill igjen, sier Rummenigge.

Det tyske forbundet har ennå ikke kommentert Uefa-avgjørelsen. England, Polen, Latvia, Litauen, Sverige, Norge og Finland har imidlertid sagt at de ikke vil spille mot russiske lag.

Det ukrainske fotballforbundet har gjort det klart at de vil boikotte konkurranser med russiske lag.