Valijeva-høringen satt på pause – gjenopptas i november

NTB

CAS-høringen i dopingsaken til kunstløper Kamila Valijeva ble torsdag satt på pause. Den gjenopptas 9. november.

Det opplyser Idrettens voldgiftsrett (CAS) i en melding på sitt nettsted.

Etter at partene hadde lagt fram sine saker i løpet av tre dager, ba voldgiftspanelet om ytterligere dokumentasjon. Partene vil få tid til å fremskaffe dette, og det er berammet to nye høringsdager i Lausanne 9. og 10. november.

Det vil trolig ytterligere forsinke den endelige avgjørelsen i saken, ettersom dommerne vil ha tid til å fatte sin avgjørelse og skrive begrunnelsen.

Valijeva avga en positiv dopingprøve i desember 2021. Hun rakk å vinne laggull i Beijing-OL med ROC-laget før den positive prøven ble kjent. Seiersseremoni og fordeling av medaljer i den øvelsen er ennå ikke foretatt. Om Valijeva diskes, får USA gullet.

Det russiske antidopingbyrået Rusadas disiplinærkommisjon besluttet at Valijeva ikke skulle sanksjoneres fordi den fant at hun ikke var å klandre, heller ikke for uaktsomhet. Både Verdens antidopingbyrå (Wada), Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) og Rusada selv har klaget den avgjørelsen inn for CAS, med ulike påstander. Både Wada og ISU vil ha Valijeva utestengt i fire år, med diskvalifikasjon i alle konkurranser etter prøven.

Valijeva krever selv at hun ikke skal bli straffet for den positive prøven.