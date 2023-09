VG: Hangeland-utvalget foreslår cupfinale om våren hvert år

Brann jubler for cupfinaleseier på Ullevaal i mai. Hangeland-utvalget foreslår ifølge VG at cupfinalene skal spilles om våren hvert år. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Den norske tradisjonen med cupfinale om høsten står for fall. Det såkalte Hangeland-utvalget foreslår ifølge VG at finalen skal spilles om våren hvert år.

Brede Hangeland har ledet en arbeidsgruppe som i februar fikk i oppdrag å vurdere hvordan toppklubbene kan få økt antall konkurransekamper som styrker den sportslige kvaliteten og øker inntektene til norsk fotball. Arbeidet er nå fullført, og innstillingen til styrene i fotballforbundet og Norsk Toppfotball skal presenteres på en pressekonferanse fredag.

Ifølge VGs opplysninger vil utvalget foreslå at cupen hvert år starter om høsten og avsluttes med finale neste vår. Dermed vil NM-turneringen følge samme sesongsyklus som de fleste europeiske land allerede benytter.

Desember til mai

I norsk fotball har sesongen vært gjennomført i ett kalenderår. Tidligere pleide cupfinalen å spilles i slutten av oktober, men med utvidet sesong har den i senere tid ofte vært spilt i desember. Slik blir det også i år.

På grunn av koronapandemien gjorde man et unntak for å få gjennomført turneringene, og de to foregående utgavene av cupen hadde sluttrunder og finale om våren.

I år var det åttedelsfinaler og kvartfinaler i mars, semifinaler i april, før Brann slo Lillestrøm i finalen på Ullevaal 20. mai. Også året før ble det avviklet tre utslagsrunder i mars og april før Molde slo Bodø/Glimt i finalen 1. mai.

Vil ikke kommentere

I fjor ba alle de 32 toppklubbene om å få beholde den tradisjonelle cupløsningen, men Hangeland-utvalget vil det altså, ifølge VG, annerledes.

Verken generalsekretær Karl-Petter Løken i NFF eller styreleder Cato Haug i NTF vil kommentere saken overfor VG.

– Det riktige er å snakke om dette etter at det er presentert, skriver Hangeland i en SMS til avisen.