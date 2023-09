Oscar Bobb fikk skryt av Guardiola tross cuptap: – Han var briljant

NTB

Eddie Howe fikk en etterlengtet seier over Pep Guardiola da Newcastle slo Manchester City ut av ligacupen med 1-0. Oscar Bobb imponerte fra start for City.

Alexander Isak scoret kampens eneste mål og ga Howe hans første seier på 14 forsøk mot Guardiola, men City-sjefen hadde mye positivt å si om prestasjonene.

– Forrige sesong var vi ikke til stede da vi ble slått ut av Southampton, men i dag var vi det. Jeg er komfortabel med hvordan vi spilte. Vi fikk ingen skader, og Mateo (Kovacic) og Jack (Grealish) fikk minutter. Kalvin Phillips også, sa han til Sky Sports.

– Oscar Bobb var briljant. Det var perfekt.

Erling Braut Haaland ble sittende på benken da City falt over første hinder i cupturneringen klubben vant fire år på rad mellom 2018 og 2021.

Styrte alt

Som Newcastle- og Bournemouth-manager sto Howe før kampen med én uavgjort og hele tolv tap mot den spanske mestertreneren. Før pause så det ut som ringreven Guardiola skulle gå seirende ut igjen. City styrte så å si alt i oppgjøret mellom to reservepregede lag på St. James' Park.

Bobb startet for første gang for City, og nordmannen viste seg fram med flere gode involveringer. Han spilte fram Julian Alvarez til målsjanser to ganger, men ved begge anledninger ble argentineren stoppet av Nick Pope fra spiss vinkel.

Newcastle skapte sin første store sjanse etter 40 minutter. Jacob Murphy var brått fri på høyrekanten, og Alexander Isak spilte satte ham glitrende opp. Stefan Ortega var nede og stoppet skuddforsøket med en god beinparade.

Howe gikk for mer rutine og byttet inn Anthony Gordon og Bruno Guimarães for ungguttene Lewis Hall (19) og Lewis Miley (17) i pausen. Og etter hvilen så Newcastle ut som et nytt lag.

– Fremragende

Etter gode minutter satt ballen i mål for vertene etter 52 minutter. Joelinton var på soloraid i City-feltet og fikk levert ballen til Isak, som dyttet den inn ved bakre stolpe.

– Før pause slet vi, men i 2. omgang var vi fremragende både defensivt og offensivt. Vi sendte innpå noen kvalitetsspillere, og jeg synes vi fortjente seieren, sa Howe til Sky Sports.

Bobb ble værende på banen selv om Guardiola byttet inn Phil Foden, Jeremy Doku og Matheus Nunes. Haaland ble derimot sittende på benken kampen gjennom, og han måtte se lagkameratene forgjeves forsøke å bryte ned vertenes forsvarsmur i sluttminuttene.

Kvarteret før slutt fikk en frustrert Guardiola gult kort for å kjefte på dommerne. Lite gikk Citys vei etter sidebytte, og det endte med lagets første tap for sesongen.

Newcastles får motstander fra Manchester også i neste runde. Da blir det tur til Old Trafford, ettersom Manchester United for 12. gang på rad ble trukket med hjemmekamp i en hjemlig cupturnering.