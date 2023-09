Norges Bokseforbund bryter med IBA

NTB

Norges Bokseforbund bryter med det russiskstyrte internasjonale bokseforbundet (IBA). Norge kommer til å melde seg inn i utbryterforbundet World Boxing.

Boksepresident Haktor Slåke bekrefter overfor Dagbladet at det norske bokseforbundet i løpet av oktober vil melde seg ut av IBA og inn i det nye forbundet..

IBA ledes av russiske Umar Kremlev. Han har flere ganger blitt avbildet med Russlands president Vladimir Putin flere ganger. Han har også blitt beskrevet som en venn av Putin.

Ifølge Slåke er årsaken til at Norge bryter ut todelt. Den første er på grunn av ekskluderingen fra IOC i sommer og at boksing dermed ikke kommer på OL-programmet med IBA, og den andre at Norge ikke er fornøyd med den russiske styringen av forbundet.