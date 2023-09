Osimhens agent truer Napoli med rettslige skritt etter Tiktok-video

Agenten til Napolis stjernespiss Victor Osimhen truer med rettslige skritt etter at det ble publisert en Tiktok-video som gjorde narr av nigerianeren, på klubbens konto. Foto: Massimo Paolone / LaPresse via AP / NTB

Agenten til Napoli-stjerna Victor Osimhen varsler mulige rettslige skritt etter at en video som gjorde narr av spissen, ble publisert på klubbens Tiktok-konto.

Osimhen-agent Roberto Calenda skriver i en uttalelse på X at videoen har forårsaket «veldig alvorlig skade for spilleren».

– Det som skjedde i dag på Napolis offisielle profil på Tiktok-plattformen, er uakseptabelt. En video som gjorde narr av Victor, ble først offentliggjort og så, men for sent, slettet. Vi forbeholder oss retten til å ta rettslige skritt og alle andre virkemidler for å beskytte Victor, skriver Calenda.

Osimhen bommet på et sent straffespark i søndagens målløse seriekamp mot Bologna. Videoen som ble publisert, er av Osimhen som ber om å få ta straffen, for så å bomme, med en tegnefilmaktig pipestemme som lydspor.

24-åringen ble byttet av mens kampen ebbet ut. Han syntes å være misfornøyd og ropte mot trener Rudi Garcia før han gikk av banen. Franske Garcia, som tok over etter suksesstrener Luciano Spallettis avgang i sommer, har tonet ned situasjonen.

De lyseblå tok sitt første ligagull på 33 år forrige sesong, og nigerianeren ble toppscorer i Serie A med 26 mål. I år har laget åpnet svakere og ligger på 7. plass etter fem runder.

Neste ligakamp for Napoli er hjemme mot Udinese onsdag kveld. Landslagsstopper Leo Skiri Østigård fikk tillit fra start i forrige kamp i Amir Rrahmanis skadefravær.