Magnus Carlsen vant på utrolig vis: – Er ikke en bølle

NTB

Magnus Carlsen vant semifinalen mot Jan Nepomnjasjtsjij i den sjette Champions Chess-turneringen og er på god vei mot en ny triumf.

På en dag med mange feil fra begge spillere avgjorde nordmannen ved å hale i land remis i et parti som lenge virket tapt. Etterpå var han kritisk til egen prestasjon i intervju med TV 2, som selvsagt også spurte ham om han er en bølle, slik Hans Niemann har beskyldt ham for å være.

– Eh ... jeg kan på generelt grunnlag si nei, svarte Carlsen.

– Jeg kommer nok til å snakke om dete her på et eller annet tidspunkt, la han til, men det tidspunktet var ikke tirsdag kveld.

Etter remis i de to første partiene vant Carlsen det tredje med hvite brikker etter 47 trekk. Nepomnjasjtsjij måtte dermed vinne det siste ordinære partiet for å tvinge fram omspill, og han skaffet seg et stort overtak.

På et tidspunkt sto russeren fem bønder over på brettet, men Carlsen forsvarte seg ypperlig i en tilsynelatende tapt stilling og sikret remis etter 129 trekk.

Gøy på slutten

– Det var overhodet ikke velspilt i dag. Det ble litt opp og ned, men det var gøy på slutten, da jeg innså at jeg faktisk kunne stå imot dronning med tårn og vinne matchen, sa Carlsen til TV 2.

Nordmannen hadde store seierssjanser i de to innledende partiene som endte med remis, men greide ikke å utnytte dem. I ett parti overså han en sjakk matt i tre trekk. Han reagerte kraftig foran dataskjermen da han litt senere innså det.

– Jeg ble satt ut da jeg skjønte at jeg kunne ha vunnet så enkelt, sa han.

– I det tredje partiet greide jeg å skjerpe meg, men ellers var det ganske dårlig.

Møter Vachier-Lagrave

Carlsen har vunnet tre av de fire CCT-turneringene han har deltatt i tidligere i år, og ble nummer tre i den siste. Onsdag møter han Maxime Vachier-Lagrave i første finale.

Siden det spilles etter dobbelt utslagssystem, er det ikke over enten han vinner eller taper da. Vinner han, får han to muligheter til å sikre turneringsseieren mot vinneren av taperrunden.

Taper han for Vachier-Lagrave, må han vinne to kamper i taperrunden og deretter slå Vachier-Lagrave to ganger for å gå helt til topps.