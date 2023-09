Langrennskometen Myhlback med løfte om å slå Northug-rekord: – Det skal jeg klare

NTB

Det svenske stortalentet Alvar Myhlback (17) er sikker på å slå Petter Northugs verdenscuprekord. Med seg på veien får han velmente råd fra trønderen selv.

I 2006 ble den da 20 år og 61 dager gamle Northug den yngste utøveren til å vinne et individuelt verdenscuprenn. Myhlback er selvsikker i troen på at han skal klare å senke medaljegrossistens rekord.

– 20? Ja, det skal jeg klare å slå. Det er jo lenge til jeg fyller 20, sier den unge svensken i et intervju med Expressen.

17-åringen har imponert verdenseliten ved flere anledninger det siste året. I mars klinket han blant annet til med en 8.-plass i Vasaloppet, før han tidligere i høst ble nummer tre sammenlagt i Toppidrettsveka. På veien mot en eventuell verdenscuprekord får Myhlback gode tips fra Northug selv.

– Det virker som han synes det er gøy å følge meg. Vi pleier å prate en del sammen underveis og etter løp. Han liker å dele tanker, ideer og erfaringer, forteller Myhlback.

– Jeg merker at han bare vil meg vel. Vi snakker en del om de ulike løypene i løpet av en sesong, og hva som er viktig å tenke på, supplerer den unge svensken.

Etter Toppidrettsveka innrømmet Northug overfor NRK at han frykter at hans imponerende rekord kan stå for fall. Trønderen var i tillegg full av lovord om 17-åringen.

– Han kan være en ny frelser for svensk skisport. Om han får litt mer muskler på kroppen kan han bli en komplett skiløper som kan vinne alt fra sprint til femmil. Jeg kjenner meg igjen i den offensive og uredde holdningen hans, sa Northug.