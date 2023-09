AFP: Spanske stjerner innkalt som vitner mot Rubiales etter kysseskandalen

NTB

Gullballen-vinner Alexia Putellas og to andre spanske stjerner skal forklare seg for en domstol i hjemlandet om kysseskandalen etter VM-finalen i Australia.

Det er Putellas, forsvarsspiller Irene Paredes og målvakt MiSA Rodriguez som er innkalt som vitner i retten 2. oktober, opplyser en rettskilde til nyhetsbyrået AFP mandag.

Tidligere fotballpresident Luis Rubiales er siktet for seksuelle overgrep etter å ha kysset Jenni Hermoso på leppene etter at Spania slo England i VM-finalen 20. august.

Rubiales har siden trukket seg. Han møtte første gang i retten 15. september.

Putellas, som har vunnet Gullballen to ganger, var raskt ute med å forsvare Hermoso offentlig etter at skandalen brøt ut. Hun var også svært kritisk da Rubiales først avslo å trekke seg.

Hermoso-bror forklarte seg

Barcelona-forsvarer Paredes og Rodriguez må også møte i retten i neste uke.

Mandag skal dommer Francisco de Jorge, som har ansvaret for etterforskningen i saken, ha fått forklaringer fra Hermosos bror og en av fotballspillerens venner, opplyser rettskilden.

Både broren og vennen skal ha bekreftet Hermosos uttalelser om at hun ikke samtykket til kysset, og at hun også skal ha blitt presset til å rettferdiggjøre handlingene til Rubiales.

Flere sakkyndige vitnet også mandag. Torsdag skal representanter for det spanske fotballforbundet avgi forklaring.

Det er ikke kjent om Hermoso, som har returnert til Mexico der hun for tiden spiller for Pachuca FC, er innkalt for å vitne.

Besøksforbud

Etter den første høringen ga dommeren Rubiales besøksforbud, og forbød ham å oppholde seg innenfor 200 meter fra Hermoso.

Påtalemyndigheten i Spania ønsker Rubiales straffeforfulgt for seksuelt overgrep og tvang. Den delen av anklagene som omhandler tvang, relaterer seg til at Rubiales beskyldes for å i etterkant ha presset Hermoso til å kommunisere ut at VM-kysset skjedde med samtykke.

Det framgikk av en offisiell uttalelse fra forbundet etter VM-finalen.

I henhold til en ny lov om seksuelle lovbrudd som ble vedtatt i fjor, kan Rubiales straffes med alt fra bøter til fengsel i opptil fire år dersom han blir dømt.