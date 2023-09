Nederlandsk storkamp ble avbrutt etter skandalescener – skal fullføres for tomme tribuner

NTB

De resterende 35 minuttene av søndagens storkamp i nederlandsk fotball mellom Ajax og Feyenoord skal spilles bak lukkede dører kommende onsdag.

Det er fotballforbundet i Nederland som opplyser om det nye tidspunktet for de 36 minuttene som gjenstår av kampen.

Søndagens oppgjør ble avbrutt tidlig i annen omgang fordi det ble kastet bluss på banen. Da ledet Feyenoord 3-0, og sinte Ajax-tilskuere sto bak uroen på tribunene. Tidligere i kampen hadde dommeren også stanset spillet to ganger, for så å la det bli gjenopptatt.

Etter avbrudd nummer tre kom det raskt beskjed om at kampen ikke ville bli spilt ferdig søndag, og publikum forlot dermed arenaen.

På utsiden fortsatte voldelighetene. Rasende Ajax-fans knuste stadioninngangen, og det endte med kamper mellom supportere og ridende politi bevæpnet med tåregass.

Ajax raser

Beslutningen om å fullføre kampen onsdag faller ikke i god jord hos Ajax. Onsdag skulle nemlig klubben ha møtt Volendam til hjemmekamp i æresdivisjonen. Forbundet ønsker nå å flytte den.

«På grunn av nasjonale og internasjonale kamper, er første mulighet til å spille resten av Ajax-Feyenoord den første uken i november, slik Ajax ser det. I den uken spilles det en runde i den nederlandske cupen, der Ajax ikke deltar. FC Volendam gjør derimot det», skriver storklubben.

Også Volendam reagerer på at onsdagens planlagte seriekamp nå kan bli flyttet for å gjøre plass til 36 minutter med Ajax-Feyenoord.

Ajax peker på at supporterne blir lidende ved at en rekke oppgjør blir flyttet, og opplyser at klubben nå vurderer rettslige skritt mot det nederlandske forbundet.

Klubbtrøbbel

Ifølge forbundet skal kamper som blir avbrutt, slik søndagens oppgjør ble, spilles ferdig så raskt det lar seg gjøre. Derfor er det ønskelig at lagene går på banen igjen allerede onsdag.

De stygge scenene i Amsterdam søndag representerte et nytt bunnpunkt i den krisen Ajax står i. Storklubben sliter både på og utenfor banen. Med bare fem poeng på fire ligakamper har det nederlandske mesterlaget opplevd sin dårligste start på en sesong siden 1964/65.

Nederlandske medier har den siste tiden meldt om at det pågår en maktkamp i styrerommet. Søndag var urolighetene knapt ryddet opp i før klubben sparket fotballdirektør Sven Mislintat.

Han har vært under etterforskning for en potensiell interessekonflikt i forbindelse med en av sommerens signeringer. Klubben sier beslutningen om å avslutte samarbeidet skyldes at Mislintat manglet «støtte i organisasjonen».

Regjeringen reagerte

Nederlands avtroppende justisminister Dilan Yesilgöz reagerte kraftig på søndagens tilskuerbråk.

– Dette har ingenting med fotball og det å være supporter å gjøre. Dere leker med sikkerheten til spillere, andre supportere og dere selv. Skam dere, meldte han på X (tidligere Twitter).

Santiago Giménez (2) og Igor Paixão scoret for Feyenoord i kampen.