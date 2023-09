Flames med skremmeskudd før NHL-starten

Matt Coronato (t.v.) scoret hattrick for Calgary Flames mot Vancouver Canucks. Foto: Jeff McIntosh / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Calgary Flames åpnet sesongoppkjøringskampene med å knuse NHL-rivalen Vancouver Canucks hele 10-0.

20-åringen Matt Coronato scoret tre ganger i storseieren og varslet at han har ambisjoner om en plass i Flames' NHL-tropp. Han fikk én NHL-kamp for Calgary-laget i fjor etter å ha spilt universitetshockey for Harvard.

– Han burde ha en god følelse. Vi vet at han er en skytter. Spesielt det tredje målet hans, det var en målscorers mål. Vi er glade på hans vegne, sa Flames-trener Ruyan Huska om Coronato etter kampen.

Jonathan Huberdeau scoret to ganger, mens Dillon Dube og Adam Ruzicka bidro med tre assists hver på veien mot tosifret. Flames vant med periodesifrene 4-0, 3-0 og 3-0.

For Canucks' keeperduo ble det en tung kveld. Arturs Silovs slapp inn sju mål på 32 minutter og ble erstattet av Zachary Sawchenko, som bare stoppet fem av de åtte skuddene han fikk mot seg.

I alt endte det 26-26 i skuddstatistikken, som forteller sitt om forskjellen i lagenes effektivitet.

Mathias Emilio Pettersen spilte ikke søndagens kamp for Flames. Han er fortsatt med på lagets treningsleir foran NHL-sesongen, men det er ventet at han skal spille mest for farmerlaget Calgary Wranglers i AHL.

Mats Zuccarello var heller ikke med da Minnesota Wild slo Colorado Avalanche 4-3 i sin første treningskamp. Seriestart i ishockeyligaen er 10. oktober.